Bermuda Acoustic Trio + Special Guest in concerto sul palco di lungomare Crocetta

Celle Ligure. Sabato 8 agosto alle ore 21:15 sul palco di lungomare Crocetta si esibisce il Bermuda Acoustic Trio + Special Guest. Da 25 anni sulla scena musicale Italiana, oltre 4700 concerti in tutta Italia e all’estero (Germania, Francia, Svizzera, Austria) più di 40000 CD venduti nei loro show e tutto ciò senza avere nessun contratto discografico.

Il gruppo nasce per caso nel 1995: durante il sound check di un concerto acustico di Pierangelo Bertoli, cantautore che Giorgio Buttazzo e Gabriele Monti accompagnavano in quel periodo, il pubblico presente alle prove iniziò a sentirsi coinvolto in prima persona dal modo inusuale e dalle improvvisazioni che sentiva uscire dalle loro chitarre: era scattata la scintilla per iniziare qualcosa di nuovo e diverso. La sorpresa fu reciproca e il soundcheck si trasformò in un minuscolo concerto. Erano nati i Bermuda Acoustic Trio.

Anomalia musicale italiana assoluta, vivono e producono da sempre in totale libertà e autonomia la loro musica, i loro concerti e le loro scelte artistiche. Nel corso della loro lunghissima carriera hanno suonato con i più grandi musicisti del panorama musicale Italiano ed Estero, e hanno partecipato ad un’ infinità di manifestazioni musicali. Dal festival Le nuits de la Guitare a Patrimonio , Corsica, in cartellone con Paco de Lucia, Jeff Beck, Buena Vista Social Club, Duo Assad e Robben Ford, al Salento Guitar Festival, calcando la scena insieme ad ospiti del calibro di Peter Finger, Harvey Reid, Armando Corsi.

Nel loro repertorio si può ascoltare davvero di tutto: pop, rock, jazz e blues. Inoltre dal 2000 collaborano attivamente alla realizzazione di “Delfini”, un’ambizioso progetto che coniuga musica, poesia e disabilità in un’unica opera e che conta ormai tre album di canzoni inedite che trattano proprio l’handicap.