“Bergeggi incontra” gli scrittori Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi

Prosegue il successo della rassegna “Bergeggi incontra”, che mette il libro al centro del suo agire con la partecipazione di tanti scrittori per raccontarsi e presentare libri da leggere in questa calda estate 2019.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 4 luglio alle ore 21 in piazza XX Settembre: sul palco Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi, non solo autori ma anche curatori e traduttori di libri della letteratura in lingua spagnola.

La rassegna è ideata e coordinata da Rosangela Colombo con il contributo di Simona Ferretti, entrambe della cooperativa Biblion Beni Culturali e Ambientali di Torino, e in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Civica di Bergeggi, la Proloco Bergeggi Eventi, Biblion Beni Culturali e Ambientali e Librerie Coop di Savona.