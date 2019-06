Bergeggi Incontra – Alice Basso presenta il libro “Un caso speciale per la ghostwriter”

Alice Basso presenta l’ultimo libro della saga di Vani Sarca dal titolo “Un caso speciale per la ghostwriter” (Garzanti editore, 2019).

Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell’editoria, non senza un debito di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, ha intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo capo.

Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia.

Inserita nel programma culturale estivo, la rassegna “Bergeggi Incontra” mette il libro al centro del suo agire. La kermesse è ideata e coordinata da Rosangela Colombo con il contributo di Simona Ferretti, entrambe della cooperativa Biblion Beni Culturali e Ambientali di Torino, con la partecipazione di tanti scrittori per raccontarsi e presentare libri da leggere in estate.