“Bergeggi Incontra 2020” – Storie argentine alla Biblioteca Civica

Saranno ancora le traduzioni di Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi al centro dell’incontro che si terrò venerdì 7 febbraio alle ore 17 nella sala conferenze della Biblioteca Civica “Achille Cabiati”, in via De Mari 28, a Bergeggi per la rassegna “Bergeggi Incontra 2020”.

La performance letteraria con Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi, la voce narrante di Lello Ceravolo e la musica al pianoforte di Carla Bellini, sarà densa di trame e avventure con due storie argentine diversissime tra loro.

Si passerà da “Xamaica”, che narra il viaggio di un dandy argentino da Buenos Aires ad una Giamaica degli anni Venti, a “L’uomo che inventava le città”, racconto della vita straordinaria di Rafael Zarlanga, artista argentino al quale l’ex presidente in esilio Juan Domingo Peron chiede di progettare un’intera metropoli, la “città utopistica peronista”.

Seguirà degustazione di vini argentini.