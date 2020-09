“Benvenuto Autunno”: domenica al parco con la Protezione Civile e I Lupi

Albisola Superiore. Domenica 27 settembre dalle ore 15 nella magnifica cornice immersa nel verde del Parco dell’Accoglienza, presso il Santuario della Pace i volontari della Protezione Civile AIB Albisola e del Gruppo Cinofilo I Lupi presenteranno le proprie attività, i mezzi e le attrezzature. Sarà un’occasione per conoscere più da vicino due importanti associazioni di volontariato, sempre presenti in tutte le situazioni di emergenza e che operano per la difesa e valorizzazione del territorio.

Il pomeriggio sarà arricchito da iniziative dedicate ai bambini, come la caccia al tesoro a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua “Rischi naturali: gioca e conosci!”. I bambini divisi in squadre si cimenteranno cercando i quiz appesi agli alberi, dovranno rispondere e potranno imparare divertendosi a riconoscere i rischi naturali e a proteggersi. L’attività è ideale per ogni età, bambini e adulti, ed è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Per chi vuole raggiungere il parco a piedi l’appuntamento è alle 14 sul sagrato della Chiesa San Nicolò per l’iniziativa “Arriviamo a piedi al Parco!”, escursione sul sentiero Castellaro – Pace in compagnia dei volontari dell’associazione I Lupi e della durata di 1 ora e 30 minuti circa. Si consigliano abbigliamento e calzature adeguate al percorso. L’attività è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Per chi arriva al parco con l’auto c’è la possibilità di parcheggio all’interno. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale e tutti i partecipanti dovranno avere con sé la mascherina. Dalle 16:30 merenda con focaccine e frittelle di mele.