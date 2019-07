Benedetta Cibrario porta “Rumore” con il suo ultimo libro

Doppio appuntamento ad Alassio con la scrittrice torinese Benedetta Cibrario, autrice de “Il rumore del mondo” e terza donna finalista della venticinquesima edizione del premio letterario alassino “Alassio Cento Libri”, lunedì 29 luglio alle 18:30 sulla Terrazza del Diana Grand Hotel e alle 21:30 in piazza della Libertà, davanti al Municipio.

Ma che rumori fa il mondo? È questa la prima cosa che viene in mente trovandosi tra le mani l’ultimo libro di Benedetta Cibrario. Interrogativo banale? No, perché a ben pensarci il mondo emette tanti rumori, alcuni tenui e in sottofondo, altri più rimbombanti. I rumori sono tanti e il più delle volte scuotono le nostre menti. C’è il rumore del tempo che passa e quello del cambiamento; c’è il rumore dell’attesa e quello della speranza. E ancora il rumore della natura selvaggia e quello della storia con i suoi mutamenti. Tra tutti questi innumerevoli rumori come può un individuo far sentire la propria voce?

Questa volta Benedetta Cibrario si fa sentire con un romanzo storico delicato e intenso al tempo stesso che scuote il lettore.