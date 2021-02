“Beltra”: colori, malte e collage di Giuseppe Beltramini in mostra in vico Spinola

Savona. Dal 13 febbraio al 7 marzo le sale della Galleria Vico Spinola ospitano gli ultimi lavori del savonese Giuseppe Beltramini, che mostrano con forza il suo stile personale ed espressivo e le influenze esercitate dalle correnti artistiche che hanno reso Albisola famosa in tutto il mondo.

Basta osservare i quadri per essere subito catturati e trascinati nel suo personale vortice emotivo e condotti in una dimensione in cui l’arte è ancora una volta autentica urgenza espressiva, spinta del profondo e rivoluzione di vita.

La sua arte cattura tutto ciò che gli è vicino per trasformarlo in frammenti delle sue opere, vere e proprie stratificazioni archeologiche moderne. Spesso Beltramini parte da tele già dipinte e le sue opere continuano a trasformarsi sovrapponendo strati di colori, malte, collage e tempo, perché modificate ulteriormente con il passare dei giorni.

Rispetto alle sue opere iniziali, in cui l’aspetto formale faceva da padrone, le sue ultime creazioni rivelano l’esito della sua ricerca: coniugare la tecnica e la maestria all’espressione più profonda del sé. Un gioco sottile degno di un funambolo, così com’è vivere la vita al giorno d’oggi.