Beefly inaugura l’estate con Fabry Violino, Marcello Dolcevita e la Domenica Latina

Al via l’estate al top firmata BeeFly, il locale di Loano punto di riferimento per il divertimento ligure: la sua forza sta in una location d’eccellenza e nella collaborazione con un team affiatato, Golden Group.

Sabato 29 giugno dalle 23:30 si aprono ufficialmente le danze con una serata piena di ritmo e sorrisi. La musica è di Fabry Violino (al mixer), affiancato dal solido Marcello Dolcevita (alla voce). Per chi ama il mondo latino domenica 30 giugno ci si scatena con Domenica Latina: dalle 22 va così in scena una serata infuocata in collaborazione con Riva Salsera, in cui la musica è selezionata da dj Enzo.

Tra i punti di forza del locale c’è l’Apericena, una formula che unisce generazioni differenti e fa divertire un po’ tutti, qualsiasi sia l’orario in cui si decide di uscire. Prenderà vita giovedì 4 luglio con La Mini Italia del Gusto. L’animazione è una garanzia, c’è Matteo Lotti di Radio 105. E l’Apericena animato inizia già alle 21 mentre alle 23:30 tutti in pista con i dj Fabietto Cattaneo e Luca Scremin. La serata è in collaborazione con Frank & Lady Tabata.

Ma è solo l’inizio. Tra luglio e agosto il calendario del Beefly è pieno di grandi ospiti musicali, televisivi e del web. Tra gli altri si faranno vedere Francesco Monte, personaggio tra i più amati dello showbiz italiano le cui apparizioni tv (GF Vip, etc) non si contano, e la bella influencer bergamasca Ludovica Pagani (2 milioni e passa di seguaci su Instagram). Per grandi e piccini è attesa poi, sempre a luglio, l’intramontabile Cristina D’Avena.