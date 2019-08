“Beauty 2.0” – Mostra d’arte di Ivano Parolini

La galleria d’arte contemporanea Arte è Kaos, in via Vittorio Veneto 100, ad Alassio è lieta di invitarvi a visitare la mostra personale di Ivano Parolini dal titolo “Beauty 2.0″ in esposizione da sabato 7 settembre (vernissage alle ore 21) a venerdì 20 settembre.

Parolini scava nei corpi dei suoi soggetti per arrivare all’anima della figura, attuando un processo disumanizzante che mira a riscriverne i caratteri e i tratti somatici. Rielaborando corpi di modelle provenienti da riviste patinate di moda, Parolini opera come un chirurgo – pittore, creando un suo personale canone di bellezza, guidandoci all'”ànemos”, il soffio vitale, riempiendo il “vuoto” della bellezza fine a se stessa.

Durante l’inaugurazione si svolgerà la performance dell’artista: sarà allestito un set fotografico con modella e fotografo. Il fotografo catturerà le pose della modella, le fotografie verranno stampate la sera stessa e Parolini dipingerà su di esse: Il gesto pittorico di Parolini reinterpreta così la bellezza e il canone estetico originali, rivisitandoli e creando un dialogo tra il mezzo fotografico e l’intervento pittorico.

Progetto a cura di Alberto Marinelli e Ivano Parolini. Testo critico e presentazione di Francesca Bogliolo. Photoshooting di Gabriele Lupo.