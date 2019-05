“Be Folk!” – Festival della musica e dell’arte in Valbormida

Sabato 1 e domenica 2 giugno nel caratteristico borgo di Piana Crixia si svolgerà la seconda edizione di “Be Folk!” un festival artistico e musicale fuori dalle righe che strizza l’occhio alla grandiosità della natura e alla forza delle tradizioni. Organizzato dall’Associazione Culturale Teatro Cantiere insieme alla popolazione pianese e patrocinato dal Comune, il festival è un momento d’incontro per persone di tutte le età e condivisione delle culture, delle arti, della bellezza e della pace della campagna.

Con quest’ottica “Be Folk!” riunisce associazioni, Pro Loco, commercianti, volontari, realtà e attività del territorio per proporre alle persone attività all’aperto, mostre, musica acustica, passeggiate nel parco regionale, escursioni in mountain bike, artigianato, buon cibo locale ma anche sessioni di yoga e danza occitana, giocoleria e improvvisazioni artistiche.

Nello spirito campagnolo che il festival vuole infondere, proprio sotto le scalinate dell’antica chiesa di Piana Crixia, si potranno incontrare artisti di strada e cantastorie, seguire laboratori didattici, si potrà giocare a giochi campestri, fotografarsi in versione “Bifolco” e partecipare a tanti eventi che riguardano il rapporto con la natura, la campagna e l’espressione artistica.

Tutto inizierà sabato 1 giugno alle 19:30 con una parata collettiva che percorrerà la via del borgo fino al piazzale della Chiesa: la parata sarà aperta da Teatro Cantiere insieme ai tanti artisti che partecipano al festival. Da lì si susseguiranno performance musicali e racconti “all’ombra del Fungo di Pietra”, tour storico della chiesa, una mostra collettiva degli artisti Monica Baldi, Daniele Zenari, Charlotte Moule, libri dello storico locale Aldo Dogliotti (della nota locanda Tripoli), i trenini di Tibi, spettacoli di giocoleria con Bianca Luna, apparizioni musicali con Francesco Bronti, Jonathan Bellini, Yulin, Lia ed Enrico.

E ancora, intrattenimenti, antichi mestieri, un percorso sensoriale FISAR, concerti di Giannetti Folk, Frey, L’Orchestina del suonatore Jones e tanto buon cibo locale Bifolco! Alle ore 22.00 farà da padrona la musica occitana dei Lou Seriol, gruppo storico e dal seguito internazionale che ha basato la sua ricerca musicale sulla valorizzazione della tradizione e allo stesso tempo sull’innovazione, creando un sound made in “Lou Seriol”.

Domenica 2 giugno la giornata inizierà con una grande novità: un concerto acustico all’alba (alle ore 5) con diversi musicisti che si svolgerà in località Cheilini. Be Folk! proseguirà in mattinata (dalle ore 8:30 – 9 circa) con la Passeggiata tra Liguria e Piemonte e l’Escursione in Mountain Bike nel Parco Naturale Regionale.

Tutte le attività al borgo riprenderanno vita dalle ore 11 con il concerto a fine Messa, la riapertura dei banchetti artigianali e degli antichi mestieri, la musica negli angoli del borgo, il cibo di strada, la Fattoria didattica CAB, e poi nel pomeriggio la presentazione del libro “Langa d’autunno”di Lorenza Russo, i Giochi per bambini, il Laboratorio didattico a cura de La Casa Rossa, giochi di ruolo con Multiversorum Magistri, musica primitiva e jam session, la Lettura musicata a cura degli studenti dell’Istituto Superiore Patetta di Cairo Montenotte.

E ancora, il Laboratorio Yoga, la Degustazione vini Fisar, l’incontro “Be You!” con Learning Animals, lo spettacolo I tre tramonti, la Dimostrazione di Tai Chi a cura dell’Associazione Fiore d’Inverno, e ancora musica con Giannetti Folk, MintyMindz, Analcolic Quartet, Piana Crixia Big Band il tutto accompagnato dall’immancabile buon cibo locale.

Dalle 22 saranno due gli ospiti principali ad allietare tutti i partecipanti ed entrambi arrivano per vie traverse dalla Toscana, da Pisa. Il primo è l’eclettico cantante e musicista Totino Setzi che solo con la sua chitarra riesce a incantare la folla con la sua forza e la sua presenza sul palco: grazie a lui il teatro canzone ritorna in vita acquistando nuova forza e nuovo senso. I secondi sono i Drunken Willow, trio di musiche irlandesi e scozzesi che ci porteranno in un clima nordico tutto da ballare. A concludere la serata e il festival i canti tradizionali a cappella di Teatro Cantiere sul sagrato della chiesa.

Insomma “Be Folk!” mette insieme arte e cultura contadina, buon cibo e volontà di stare insieme “come si faceva una volta”: in modo semplice, cantando una canzone, raccontandosi una storia, bevendosi un bicchiere, nella speranza che tutti possano riappropriarsi della bellezza e della magia che ci circondano e che a volte non sappiamo vedere.