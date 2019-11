“Bauhaus” – Esposizione di fotografie di Hans Engels

In occasione del centenario della fondazione della scuola d’arte, architettura e design Bauhaus, attiva dal 1919 al 1933 in Germania, l’Ordine degli Architetti della provincia di Savona, l’Istituto di Cultura ItaloTedesco ICIT e il Goethe Institut invitano all’esposizione di fotografie di Hans Engels dedicate al Bauhaus, visitabile da giovedì 21 novembre a domenica 12 gennaio al Museo della Ceramica.

Attraverso 54 fotografie scattate in sei diversi Paesi europei Engels propone un ritratto inedito degli edifici progettati e costruiti da docenti e studenti della scuola del Bauhaus, mostrandone le attuali condizioni. “La finalità è documentare in ugual misura sia gli aspetti conosciuti del Bauhaus sia quelli dimenticati, mostrando le opere ristrutturate e quelle andate in rovina, in modo da fornire al pubblico un panorama il più completo possibile di questo movimento architettonico”, afferma Engels.

Dunque “non solo celebrazione della ‘bella architettura’ ma anche riflessioni sulla necessità del ‘restauro del moderno'”, come ricordano gli architetti Simone Bruzzone e Alberto Moras, che hanno coordinato la realizzazione dell’esposizione per la Commissione Cultura del proprio ordine professionale.

“Famosi artisti e architetti hanno popolato il movimento e la scuola di architettura, arte e design nata a Weimar nel 1919 e che ha influenzato tutto il mondo – aggiunge il presidente dell’Ordine Giacomo Airaldi – Per celebrarne il centenario questa esposizione ha fatto il giro d’Europa e ha appena concluso la tappa di Verona. Ringraziamo tutte le istituzioni che hanno reso possibile far conoscere ai savonesi questo movimento che ha posto le basi dell’architettura moderna per minimalismo e linearità e ha lanciato nuovi metodi e materiali da costruzione”.

Giovedì 21 novembre alle ore 17 nella sala conferenze di Palazzo Gavotti avrà luogo l’inaugurazione. Dopo i saluti istituzionali della sindaca Ilaria Caprioglio interverranno la consigliera CNAPPC Ilaria Becco, il presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Savona Giacomo Airaldi, il presidente dell’Istituto di Cultura ItaloTedesco Giovanni Musso, il fotografo Fulvio Rosso e il professor Gian Luca Porcile dell’Università di Genova.

Seguiranno una visita all’esposizione e un rinfresco organizzato dall’Ordine degli Architetti. A causa del numero limitato di posti disponibili è gradita la prenotazione. La partecipazione garantirà il riconoscimento di 1 credito formativo professionale autocertificato a tutti gli architetti iscritti all’Ordine della provincia di Savona, i quali potranno visitare gratuitamente il Museo della Ceramica per tutta la durata dell’esposizione.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Savona, del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano e il Consiglio Nazionale degli Architetti ed è resa possibile grazie al sostegno degli sponsor Fidra, GiVi Arreda, Velaria, Centrocopie e BioVio.