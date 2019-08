“Battisti, il rock & gli altri” – Concerto con i Groove Monkey, Alfa e Mr. Rock

Appuntamento con la buona musica d’autore a Noli: sabato 17 agosto alle 21:30 la suggestiva location di piazzetta Chiappella, con lo splendido Castello di Noli a fare da cornice, ospiterà il concerto “Battisti, il rock & gli altri” dedicato al rock e a Lucio Battisti, che per l’occasione sarà affiancato dai grandi personaggi della musica italiana e internazionale.

Lo spettacolo organizzato dal Comune racconterà l’incontro tra il grande rock e uno tra i cantautori italiani più amati di sempre e alternerà momenti di musica dal vivo con i Groove Monkey a parentesi di racconto e approfondimento a cura degli speaker radiofonici e storici della musica Alfonso Amodio e Marco Pivari.

Per accompagnare il pubblico in un viaggio alla riscoperta di un Battisti inedito e di altri artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale, da De Gregori a Ivano Fossati fino ad arrivare a Beatles e Rolling Stones, sul palco salirà l’ormai nota band savonese con l’abile Matteo Garbarini alla voce e alle chitarre, l’insostituibile Fabio Oliva al basso e il maestro Filippo Piluso alla batteria. Il trio presenterà brani storici e molto popolari, abilmente riarrangiati per goderne a pieno la forza d’attrazione in un contesto tutto da scoprire.

I musicisti saranno poi affiancati dagli speaker “Alfa” e “Mr. Rock”, che durante il concerto daranno vita a interessanti intermezzi parlati per far immergere il pubblico nel panorama musicale degli anni ’60 e ’70. I due esperti racconteranno e sveleranno segreti e storie dei protagonisti della scena musicale di quegli anni indimenticabili, partendo da Battisti per arrivare a parlare di Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Eugenio Finardi e molti altri, tra i quali Jimi Hendrix, Rolling Stones, David Bowie.