Bartolomeo Delfino spiega “I misteri dell’arte: significati nascosti tra sacro e profano”

Sabato 23 febbraio alle ore 15:30 nel contesto delle proposte culturali organizzate presso l’Aula Magna dell’Unitre di via don Bosco a Varazze il professor Bartolomeo Delfino terrà una conversazione d’arte sul tema “I misteri dell’arte: significati nascosti tra sacro e profano”.

Come si fa a “capire” un quadro? Basta “guardarlo” per comprenderlo davvero? Avete mai pensato di farvelo “raccontare”? “Misteri dell’Arte è un’applicazione rivoluzionaria che consente a tutti, ma proprio tutti, di apprezzare appieno nove incredibili capolavori che hanno fatto la storia dell’arte – spiega Delfino – Non importa che tu sia un neofita o un appassionato: grazie ad un’interfaccia intuitiva ed accattivante potrai navigare all’interno dell’opera per scoprire ogni dettaglio”.

“Se preferisci, invece, basterà semplicemente ascoltare: la voce narrante ti racconterà passo a passo tutti i particolari, anche quelli meno conosciuti. Se lo desideri, infine, potrai curiosare nella biografia dell’autore e nel periodo storico così da farti un’idea più precisa del contesto durante il quale l’opera è stata realizzata. Il tutto con un linguaggio chiaro, una grafica pulita e immediata e una risoluzione dell’immagine in alta definizione che ti lascerà senza fiato”.

Verranno proiettate e commentate immagini d’arte antica e moderna che presentano degli enigmi di interpretazione.