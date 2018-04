Barbara Fiorio presenta “Vittoria”

Barbara Fiorio presenta il suo nuovo libro “Vittoria” (Feltrinelli). Introduce Emanuela Ersilia Abbadessa.

Vittoria non crede nella spiritualità dei manuali, negli aforismi da calamite e soprattutto nei cartomanti: molto meglio un piatto di trenette al pesto con un’amica che farsi leggere i tarocchi. Fotografa genovese con alle spalle alcune pubblicità di successo, è sempre riuscita a navigare tra le difficoltà della vita grazie ad un valido mix di buonsenso e ironia. Credeva anche di aver trovato l’amore ma quando Federico se ne va, lasciandola sola in una casa piena di ricordi, il mondo le crolla addosso.

Disorientata e in profonda crisi creativa si ritrova a quarantasei anni senza compagno, senza lavoro e senza sapere più con quali soldi comprare le crocchette a Sugo, il suo adorato gatto. A soccorrerla arriva un aiuto inatteso sotto forma di un mazzo di tarocchi che suo malgrado e nonostante il suo scetticismo scopre di saper leggere con imprevedibile talento.

Così tra la carta dell’Eremita, che le ricorda Obi Wan Kenobi, e la Ruota della Fortuna, che sembra un party psichedelico, nel suo salotto fanno la loro comparsa tanti volti nuovi, consultanti di ogni età che le portano uova fresche, insalatina a chilometro zero e ratafià in cambio di un vaticinio. Circondata da anime gentili che come lei cercano di rammendare il loro cuore spezzato e amici fidati che per mesi la incoraggiano e la proteggono, Vittoria senza rendersene conto tornerà pian piano ad ascoltare il mondo che la circonda ritrovando, insieme alla vena creativa, la forza di credere in se stessa.

Una fotografa in crisi. Un lavoro improvvisato che apre orizzonti inattesi. Un inno all’amicizia e alla creatività, le carte vincenti per reinventarsi la vita.