“Barbablù” dei Cattivi Maestri in scena alle Officine Solimano

Sabato 23 novembre alle ore 20:45 alle Officine Solimano va in scena “Barbablù” della Compagnia Cattivi Maestri, tratto dalla fiaba di Charles Perrault con testo di Antonio Tancredi, Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta e regia di Antonio Tancredi.

Due sorelle lavorano a maglia intrecciando fili di lana e storie, la loro e quella di un uomo, Barbablù, che un giorno si presenta alla porta in cerca di una moglie. Se le sorelle rifiutano la proposta di matrimonio fatta da quell’uomo, non così la più piccola, Anna, la più ingenua, la più curiosa. Ma chi è quell’uomo che ogni tanto dà grandi feste e che è alla ricerca di una moglie sempre nuova? E perché ha quella barba così blu?

La storia di Barbablù inquieta, evoca qualcosa di terribile già nel nome del suo protagonista. Meglio non parlarne, meglio non nominarlo nemmeno perché potrebbe tornare, dice una delle sorelle. E invece proprio il parlarne, il raccontare di lui, di Anna e delle mogli scomparse può aiutare ad allontanare il suo ritorno. Del resto le fiabe lo insegnano bene, la paura è qualcosa che bisogna affrontare per poter crescere e compiersi come persona.

Con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Costumi di Francesca Marsella. Allestimento scenico di Francesca Smith e Massimo Ferrando. Musiche originali di Claudia Pisani. Sartoria di Francesca Bombace. Tecnico di scena Nicola Calcagno. Foto di scena Massimo Ferrando. Ripresa video di Francesca Pesce. Si ringraziano Giancarlo Caligaris e Francesca Capra. Una produzione dei Cattivi Maestri.

Spettacolo per adulti e bambini dai 7 anni, rappresentato in occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Biglietto: € 8 (€ 6 per i soci ARCI), bambini € 5