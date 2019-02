Banda Tziga in concerto a Savona

Sabato 23 febbraio, alle ore 20, La Canzone di Serenella presenta la Banda Tziga in una travolgente serata a base di musica Gypsy e Swing. La Banda Tziga propone un percorso virtuosistico ed emotivo originale, un viaggio musicale dalle travolgenti dinamiche attraverso le melodie e i temi più suggestivi del repertorio balcanico, russo, swing e internazionale con un tributo particolare alle musiche della tradizione gitana e di compositori come Django Reinhardt e Stéphane Grappelli…

Alcuni titoli del programma: Frailach, Minor Swing, Libertango, Czardas, Les Yeux Noirs, La Partida, Swing Gitane, Nuages, Tarantella, La Titina, Daphne, Jeux d’enfants, All of Me, Cantina Band, Blue Drag, Sweet Georgia Brown…

Questo vasto repertorio, che spazia dalla musica gypsy alla musica etnica e jazz, nasce dall’incontro musicale dei gemelli Fabio e Luca Pesenti con Eros Crippa e Luciano Puppo.

La cucina di Serenella proporrà deliziosi piatti caldi e freddi a buffet.

Prenotazione consigliata