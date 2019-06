Banda Tziga in concerto a “La Canzone di Serenella”

La band propone un percorso originale, un viaggio musicale dalle travolgenti dinamiche attraverso le melodie e i temi più suggestivi del repertorio swing internazionale e della musica popolare europea con un tributo particolare alle musiche della tradizione gitana e di compositori quali Django Reinhardt, Stéphane Grappelli e tanti altri.

Frailach, Minor Swing, Libertango, Nuages, Czardas, Les Yeux Noirs, La Partida, The Basso, Daphne, Tarantella, All of Me, Swing Gitane e altri titoli fanno parte di un vasto repertorio che spazia dalla musica gypsy alla musica etnica e jazz, nasce dall’incontro musicale dei gemelli Fabio e Luca Pesenti con Eros Crippa e Luciano Puppo e unisce le esperienze di questi musicisti, che hanno dato già il loro contributo artistico musicale a gruppi storici, quali Myrddin, la Compagnia della Casaccia e Gli Amici di Django, con concerti in Italia e all’estero e varie incisioni discografiche.

Il loro ultimo lavoro discografico, dal titolo balcanico ligure “Belinke Swing”, è un omaggio alla tradizione europea e alle contaminazioni che la musica jazz e swing hanno portato nella nostra cultura e nel nostro Paese.