“Banda 4.0” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Sabato 6 luglio al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in anteprima e in prima nazionale, andrà in scena “Banda 4.0”.

di e con Banda Osiris: Alessandro Berti, Gian Luigi Carlone, Roberto Carlone, Giancarlo Macri’

regia e produzione Banda Osiris

Canzoni. Gag. Poesia visiva e poesia ermetica. Voci, suoni e parole. Melodie strappalacrime. Immagini di festa. Riso e risate. Canti popolari e ritmi sudamericani. Invenzioni surreali e balletto classico. Mozart e Buscaglione. E poi tanti strumenti musicali: ideali, ipotetici, psichedelici, incredibili e futuristici, suonati e inventati, spiegati e spietati. La Banda Osiris, giunta al 40° anno di attività, ripercorre con semplicità, estro e ironia le principali tappe della propria storia non rispettando l’ordine cronologico degli eventi, ma attraverso libere, liberissime associazioni.