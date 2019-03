“Bambini e adulti: tutti in grotta!” con il Club Alpino di Savona

Il Club Alpino Italiano di Savona organizza per domenica 14 aprile una divertentissima escursione per bambini e genitori alla scoperta del mondo sotterraneo, accompagnati da speleologi esperti e in totale sicurezza. “Bambini e adulti: tutti in grotta!” è la bellissima iniziativa che comprende tutte le gite dedicate ai “Bambi”, i bimbi più piccoli accompagnati dai genitori.

Anche quest’anno la sezione del Club Alpino di Savona propone una visita ad una grotta facile per piccoli esploratori. Sarà, come sempre, un’escursione dal sapore di gita familiare con tempi adeguati a forze ed età, le necessarie soste per ammirare il bosco in primavera e uno spuntino prima di andare in esplorazione. Grotta facile non vuol dire banale: infatti ci saranno stalattiti da ammirare e cunicoli da affrontare strisciando e forse qualche (piccola) scalata. Oppure ci sarà un laghetto nascosto che solo le luci dei piccoli esploratori sveleranno…

Un caschetto con la luce (serve, siamo in grotta!) e i piccoli eroi sono pronti ad affrontare l’avventura con curiosità e coraggio, ovviamente accompagnati da esperti speleologi! Per partecipare a questa simpatica escursione è obbligatoria la prenotazione presso la sede del CAI Savona all’Asilo delle Piramidi tutti i martedì dalle 18 alle 19:30 o il venerdì dalle 21 alle 22:30 oppure scrivendo un’email a sezione@caisavona.it.