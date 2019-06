Ballo liscio in piazza con l’Orchestra Antonella Marchetti

La bravissima Antonella Marchetti e la sua orchestra invitano turisti e varazzini martedì 25 giugno in piazza Nello Bovani a Varazze per una serata di ballo liscio e musica dal vivo.

Lo scorso 4 giugno Antonella Marchetti e la sua orchestra hanno inaugurato l’atteso appuntamento dei martedì in piazza Bovani ed ora torna per far vivere un’altra serata di divertimento.

Il prossimo 3 settembre sarà sempre l’Orchestra Antonella Marchetti a concludere gli appuntamenti del martedì sera con il ballo in piazza, dopo aver rallegrato per tutta l’estate cittadini e ospiti, in una splendida location che rappresenta il cuore degli eventi varazzini.