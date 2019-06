Sabato 6 luglio 2019 si terrà Balestrino Unplugged presso le ex Scuderie del Marchese, l’evento a ingresso gratuito dedicato alla musica in acustico.

A partire dalle 20 si entrerà nel vivo dell’evento musicale con i The Persuaders, more than an acoustic duo.

Alle 21.30 sarà la volta di My Gurus Band, Beatles tribute band.

Alle 22.30, chiuderanno i Red Wine, dal bluegrass allo swing passando per il country.

Dalle 19, inoltre, apriranno gli stand gastronimici, l’AeriPlugged, si potranno degustare vini e birre artigianali di aziende locali e cucina di strada.