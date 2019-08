Baklava Klezmer Soul Gipsy & Klezmer Music a Spotorno

Primo dei tre appuntamenti della rassegna “Note dal Mare”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Spotorno con la collaborazione artistica dell’Associazione Culturale Corelli di Savona e inserita all’interno della kermesse “Musica nei Castelli di Liguria”.

Lunedì 12 agosto alle ore 21:15 in piazza della Vittoria, nel centro della ridente cittadina del ponente ligure, sarà protagonista il quintetto dei Baklava Klezmer Soul, che ci farà immergere in un’atmosfera gipsy e klezmer con l’intento di divulgare un genere musicale pressoché sconosciuto alla nostra cultura.

Il repertorio presentato è costituito dalla musica degli ebrei dell’Europa centrorientale, musica che non sfugge a letture legate anche alla cultura gipsy. La parola “klezmer” deriva dalla fusione delle due parole “kley” e “zemer”, letteralmente “strumento musicale”. Oscillante tra malinconia estrema ed esuberante ironia, questa musica veniva eseguita già nel Medioevo in Europa da piccole orchestre itineranti di klezmorim (musicisti) e badchonim (cantanti commedianti) in occasione di feste, divertendo il pubblico ebraico e stupendo quello non ebraico. Essi portavano in giro la musica nata durante le prime ghettizzazioni ed evolutesi durante l’esilio nei Paesi dell’Est.

La musica è attraversata dagli influssi culturali più diversi: rumeno, ucraino, ungherese, russo, greco, turco fino alla musica zingara.Oggi la musica klezmer è suonata ovunque gli ebrei siano stati portati dall’esilio e sopravvissuti in forma comunitaria ai vari stermini. È prevalentemente musica di tradizione orale e i primi documenti sonori risalgono al primo Novecento, quando soprattutto in America si inizia un’opera di trascrizione e registrazione. I canti erano in parte creati ma soprattutto cantati dalle donne nell’unica lingua da esse conosciuta, l’jiddish, ibrido tra il tedesco antico, l’ebraico e le lingue slave.

Baklava Klezmer Soul è un gruppo giovane formatosi a maggio 2017 su iniziativa di Isacco Basilotta e Roberto Avena. Partendo da una ricerca melodica, il gruppo propone arrangiamenti di musica Klezmer in chiave balcanica con richiami gipsy. La formazione è tipica del genere.