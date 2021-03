Baia del Sole, escursione di primavera al Monte Bignone e nella Via Julia Augusta

Domenica 21 marzo l’associazione Monesi Young, organizzatrice di eventi sportivi e formativi adatti a tutte le età, ci propone un’escursione guidata ad anello che include ben due città e due percorsi molto diversi tra loro: uno storico, la Via Julia Augusta, l’altro naturalistico, il sentiero dell’Onda.

La partenza da Punta Santa Croce, vicinissima al porto di Alassio, ci regala già una sorpresa e un assaggio di come questo territorio sia ricco di storie e leggende. Qui possiamo ammirare infatti la chiesetta Stella Maris, una costruzione votiva costruita su quello che la popolazione del posto considera “lo scoglio delle Vedove”, un promontorio roccioso su cui spesso si infrangevano le navi.

Proseguendo s’incontra la bella Chiesa Santa Croce, dove inizia l’antica Via Julia Augusta, utilizzata dai romani per raggiungere la Francia con le loro merci. La strada venne costruita nel 13 avanti Cristo per volere di Ottaviano Augusto e attraversa una buona parte della Liguria di Ponente.

La parte che unisce Alassio e Albenga è però una tra le più interessanti, soprattutto dal punto di vista archeologico. Durante il cammino si incontrano infatti lunghi tratti in cui è ancora presente l’antico lastricato romano, si incrocia la prima parrocchia di Alassio, antecedente all’anno Mille, e soprattutto si attraversa una necropoli con ben otto monumenti funerari di età imperiale.

Lungo la via si possono intravedere anche l’anfiteatro e il pilone romano, racchiusi in una proprietà privata. Il sentiero dell’Onda, che si percorre per tornare a Alassio, è invece un tracciato molto panoramico che si inoltra nella macchia mediterranea e permette di ammirare il mare del golfo e l’Isola Gallinara dalla vetta del Monte Bignone.

Informazioni tecniche

Difficoltà: E – Escursionistica. Dislivello: 600 mt circa. Durata: 4/5 ore più soste. Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è adatto a camminatori che vogliano iniziare a provare la esperienza in salita e discesa con dislivelli di medio impegno.

Equipaggiamento: bastoni da trekking (se correttamente utilizzati permettono di distribuire la fatica su tutti i muscoli del corpo e alleggerire il sovraccarico dalle ginocchia), scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione, borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica!) con buona scorta di acqua, occhiali da sole, cappellino, repellente, protezione solare. Pranzo al sacco a cura dei singoli partecipanti.

Rimborso spese organizzative: € 10 (esclusi under 18). L’evento è riservato ai soci (costo tessera € 20 con prima escursione gratuita).