“Back to Past”: a San Silvestro la discoteca è con il dj set di Federico Sortino

Savona. La sonorità dei lontani anni ’80, il passato che torna ad un soffio dal 2021 e apre una discoteca che s’illumina e si riempie di persone attraverso un computer o un cellulare: l’Ultimo dell’Anno si ballerà grazie al deejay savonese Federico Sortino e alla sua travolgente energia, che dalle ore 23 su Facebook ci emozionerà con l’edizione speciale di “Back to Past”.

Un viaggio nella musica dance e house, un evento spettacolare che unisce nazionalità e lingue diverse grazie al comun denominatore della musica, “Back to Past” (“Ritorno al passato”) è un dj set di successo. Com’è nata questa idea? In una sera di marzo, in piena pandemia, Federico pensa a qualcosa di musicale che unisca le persone in un momento così buio. Si mette subito al lavoro grazie all’appoggio dell’instancabile ballerina e inseparabile moglie Claudia.

“Back to Past” lega Paesi lontani con il nastro dell’empatia e delle sonorità: è seguito da Inghilterra, Germania, Spagna, Svizzera, Grecia, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cile, Giappone, Sudafrica. Ventimila visualizzazioni l’ultimo “Back to Past”.

“Quando ad un disc jockey viene tolta la pista è come se gli venisse tolta l’anima – spiega Sortino – Così ho pensato che per stare insieme fosse necessario fare un format su Facebook. L’ho chiamato ‘Back to Past’ perché, al di là del mio genere musicale principale, l’house, l’italo disco e la dance ’80 sono un collante che fa stare insieme bene e porta indietro nel tempo proprio negli anni ’80, dove tutto era fantastico”.