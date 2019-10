Baba Jaga torna in scena con il reading-concerto itinerante “Il Minotauro”

A distanza di un anno dal debutto e a grande richiesta sabato 19 ottobre alle ore 21 nelle stanze e nei corridoi del Palazzo dell’ex Tribunale di Finalborgo l’associazione Baba Jaga propone il reading – concerto itinerante “Il Minotauro”, liberamente tratto dall’omonimo racconto di F. Dürrenmatt, di e con Chiara Tessiore.

Quello del Minotauro è un mito che tutti (o quasi) conoscono: l’uomo – toro rinchiuso nel labirinto di Cnosso costruito da Dedalo, la creatura con corpo umano e testa taurina, figlio del toro di Creta e della regina Pasifae, il Minotauro selvaggio e feroce che, avendo la testa di una bestia, è completamente dominato dal più ferino e violento istinto animale. Eppure in questa versione il mito viene decostruito e smontato, ricostruito e svuotato.

Il labirinto diviene un’intricata galleria di specchi in cui il “mostro” si riflette e rispecchia infinite volte, dando vita ad infinite visioni e illusioni di sé. Anche la scrittura, la forma del racconto, i suoni stessi si fanno immagine, riflesso, eco e il pubblico è chiamato a immergersi in questo rifrangersi molteplice, a perdersi fisicamente nel labirinto, seguendo un filo rosso, una voce, una musica, una storia.

Il Minotauro scopre se stesso attraverso l’altro da sé. Il Minotauro, mostro, bestia, creatura disumana, è visto nella sua totale incoscienza, nella sua animalità; è raccontato nello sforzo, nel tentativo di pensare, lui che non può pensare; è animato da uno struggente desiderio di capire, lui che non può capire. La sua è la commovente vicenda di un essere costretto a non essere. E che per questo ci appare così umano…

Gli interventi musicali sono a cura del Mal d’Estro Trio composto da Bruno Giordano (sassofonii e clarinetto), Claudio Massola (clarinetto basso, clarinetto, flauti diritti e organetto diatonico) e Alessandro Delfino (pianoforte).

L’evento è aperto ad un pubblico di massimo 40 persone. Biglietti: intero 15 €, ridotto 10 €. Biglietteria online sul sito web del Teatro delle Udienze.