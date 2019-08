Con BA.SI.LI.CO. Basic Simple Live Colombo l’Officina Teatrale sulla strada di Grock porta in scena una parte della storia di Colombo ma anche una parte sconosciuta della vita, intendiamoci sconosciuta e sperata.

Una contaminazione dove la parola dialoga con la musica e il corpo, una ricerca che ha portato gli interpreti a sviluppare un testo fra divertenti “giochi” di figura e commoventi passaggi che regalano l’orgoglio di vivere in un territorio meraviglioso, pieno di controversie, ma genuino nella sua anima, la Liguria. Una volta tanto Genova è la Liguria e i genovesi sono prima di tutti liguri. Le avventure riportano Cristoforo sempre in questa terra ammirata, amata e da amare.

Dalla nascita alla morte di Colombo, passando per la vita di tutti i giorni. Ritmo, interazione, passione, gioia e libertà accompagnano lo spettatore e gli attori sulla stessa strada, quella di Grock, che metteva in scena i suoi spettacoli cercando di stupirsi per poi stupire, un metro di lavoro adottato per ogni spettacolo prodotto dall’Officina Teatrale. Un fiore all’occhiello che ha portato nello scorso Luglio la Compagnia al Festival di Avignone con un nuovo spettacolo, in scena in Italia nella prossima stagione: “Gli angeli volano perché si prendono alla leggera!”.

L’evento è un’iniziativa degli esercenti di Borgata Ponte in collaborazione con la Pro Loco Garlenda e ha il patrocinio del Comune di Garlenda.