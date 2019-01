“Aver cura di chi cura” con lo psicoanalista Mario Perini e lo storico della medicina Franco Lupano

“Aver cura di chi cura – La manutenzione del ruolo curante nelle professioni d’aiuto” è il titolo dell’incontro con Mario Perini, psicoanalista e responsabile scientifico de Il Nodo Group di Torino, e Franco Lupano, storico della medicina e presidente del Centro di Storia Sanitaria e Ospedaliera – Sezione Piemonte. Entrambi presenteranno il libro “Medico, paziente e malattia”. Introdurrà la psicoterapeuta Maria Grazia Siri.

Il problema del rapporto tra medico e paziente, e della sua rilevanza dal punto di vista diagnostico e terapeutico, tende a diventare di competenza non più di una ristretta branca specialistica, ma di tutta la medicina. Il medico d’oggi, se da un lato è portato ad avere interessi sempre più specifici, dall’altro è costretto, nell’interesse stesso del malato, a non perderne di vista l’unità psicosomatica nel modo di reagire del paziente alla situazione di malattia.

Questo libro, scritto in maniera semplice e accessibile è utile al medico per una maggiore comprensione dei propri pazienti, ma anche allo psichiatra per orientarlo ad affrontare in maniera concreta il problema dell’aiuto al proprio collega medico nel suo impegno emotivo con i pazienti.