Ave Comin racconta la vita della poetessa Alda Merini per l’UniTre

Domenica 10 novembre alle ore 16 all’Auditorium “Santa Caterina” si inaugurerà l’anno accademico dell’Università delle Tre Età del Finale. Ave Comin racconterà la vita travagliata della poetessa Alda Merini, nata e vissuta a Milano, dove quest’anno si sono celebrati i dieci anni dalla sua scomparsa con l’intitolazione a suo nome del ponte di pietra sul Naviglio Grande, vicino la sua casa storica.

Alda Merini è stata una poetessa dalla sensibilità elevata e simbolo del malessere degli individui, che per lei aveva come paracadute soltanto la poesia. Soffriva di disturbo bipolare, allora non riconosciuta come malattia curabile: si confidò con il marito, il quale non solo non comprese nulla del suo disagio ma la fece rinchiudere in manicomio, dove rimase per parecchio tempo, subì la crudeltà dell’elettroshock e non ebbe vita facile.

Lei considerava la poesia un’espressione di dolore, un dolore intimo, esclusivo del poeta, che in quanto tale è per natura più incline alla sofferenza, ma accettò il dolore indossandolo “come un vestito incandescente, trasformandolo in poesia”.

In un’intervista alla domanda “Lei è felice?” rispose: