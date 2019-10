“Autunno in AsinOlla” con la Polentata e il Trekking con gli Asini

Estate? Inverno? Primavera? No! “Autunno in AsinOlla”! Domenica 27 ottobre in via Piave, in località Pian dell’Olio, a Pietra Ligure ci sarà da divertirsi con due belle iniziative “fresche” di stagione” insieme all’Associazione AsinOlla.

Dalle ore 12:30 tutti a tavola per gustare la Polentata con antipasti e polenta con i migliori sughi. Info e prenotazioni: 3337329813.

Dalle ore 15 si sale in sella per il Trekking con gli Asini alla scoperta della natura insieme ai nostri fidati amici a quattro zampe (costo: 10 € adulti, 7 € bambini).

AsinOlla è un’associazione di Pietra Ligure che basa le sue attività su Susanna e Giorgina, le due asine padrone di casa della prestigiosa sede. Nel Parco Natura AsinOlla, gestito dall’asd AsinOlla, grazie al duro lavoro di recupero sono state create delle aree attrezzate picnic e un parco ospitante quattro asine.

Affacciato sul bellissimo golfo ligure il parco dà la possibilità di sostare in relax all’ombra degli ulivi e coccolati dallo staff, sempre pronto ad esaudire le richieste. Il parco ospita eventi di ogni genere, feste private e il campo solare estivo che in inverno si trasforma in doposcuola.