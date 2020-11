“Autore vis à vis”: l’illustratore Sergio Olivotti incontra i piccoli lettori

Varazze. Sergio Olivotti è autore e illustratore di libri per l’infanzia. Ambientazioni surreali e personaggi improbabili sono l’inconfondibile cifra stilistica del suo immaginifico, in cui l’assurdo diventa luogo di potenziale crescita creativa del bambino. Ha pubblicato per Rizzoli, Sinnos, Bacchilega, Lavieri, Bibliolibrò e i suoi libri sono stati editi anche in Spagna, Gran Bretagna, Polonia e Arabia Saudita.

Olivotti dedicherà ai piccoli lettori le sue due ultime uscite: il libro “Le felicità”, scritto da Roberto Piumini (Gruppo Abele Edizioni), e “Noe Nae Noe” (Black Dog Edizioni), scritto dal celebre cantante e comico Fabrizio Casalino, che ha trasformato il più noto scioglilingua genovese in una poetica e divertente storia illustrata con umorismo da Olivotti.

L’ingresso sarà consentito ad un massimo di 2 bambini dai 5 anni in sù alla volta con accompagnatore: si prega di prenotare telefonicamente o via email. È possibile anche prenotare le copie per la dedica e ritirarle successivamente all’incontro.