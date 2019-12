Alassio non si ferma in inverno e presenta i primi due di una serie di quattro eventi inseriti nella nuova stagione teatrale dell’ex Chiesa Anglicana in via Adelasia. Lunedì 23 e venerdì 27 dicembre va in scena “Auguri senza censura” con Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis e la partecipazione straordinaria del musicista Claudio Zitti: un’occasione per divertirsi e farsi gli auguri!

Un medico e un avvocato con due passioni in comune, il teatro e far ridere! Sono Marco Ghini, medico e fondatore di Bastapoco Onlus, e Bruno Robello De Filippis, avvocato e proprietario di una birreria nel centro storico di Albenga. Robello De Filippis con la sua innata comicità e Ghini con la sua voce mettono insieme le loro qualità, la loro energia e il loro senso dell’umorismo, dando vita ad un duo tutto da ridere e di qualità.

Nasce così l’idea di fare teatro insieme. Insieme si divertono e fanno divertire. Ghini e Robello De Filippis vengono chiamati a fare televisione per gioco e nascono degli sketch esilaranti, così sono incentivati a continuare puntando sul teatro, che li vede sempre più impegnati con date in diverse località del Savonese e dell’Imperiese. Recentemente hanno anche partecipato con una gag esilarante al video musicale di due giovani alassini “I santi pollastri” insieme a Dario Vergassola. Da dicembre 2018 sono in tournée come coppia nei locali della Riviera, pronti a sconfinare quando si presenta l’occasione giusta.

La direzione artistica è firmata da Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis e il calendario è realizzato dalla Strobe srl con il patrocinio del Comune e della consigliera comunale alla Cultura Paola Cassarino. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20 con un piccolo rinfresco, nel pieno spirito targato Marco e Bruno e festeggiando il Natale anche dopo essersi divertiti con lo spettacolo. Biglietti in vendita presso Casa del Disco e su Vivaticket.