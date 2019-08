“attraVersi” – Quando le fotografie si sposano con le poesie

Immagini unite a poesie insieme: è la formula di “attraVersi”, mostra fotografica visitabile da mercoledì 7 agosto (vernissage ore 21) a lunedì 19 agosto dalle 10 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 nella Cappella di Palazzo Tagliaferro.

Le fotografie di Veronica Caprarella sono accompagnate dai versi di Fabio Peutet Salsone e per la prima volta di Fabio JK Cavallo: l’idea è presentare immagini e parole insieme ma rispetto allo scorso anno c’è un tema unico e le foto mostrano volti e paesaggi. La sfida per i poeti Cavallo e Salsone è stata scrivere i versi ispirandosi alle immagini selezionate da Veronica: cinque foto per ciascuno con letture e stili diversi.

“Con la nostra esposizione vogliamo arrivare alla mente e al cuore delle persone attraverso foto e parole che possono anche risultare inattese, perché tutto non è mai ciò che sembra e ognuno può vedere una storia diversa anche in un’immagine che ci appare scontata – spiega Caprarella – Una formula che abbiamo proposto per la prima volta lo scorso anno e il pubblico ha dimostrato di gradire”.

La mostra è promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Andora e gode del patrocinio del Comune.