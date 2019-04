“Atlante: terre lontane, diario in terracotta” – Mostra di Carlo Pizzichini

In concomitanza della grande esposizione al Palazzo del Commissario della Fortezza del Priamar di Savona (9 marzo – 21 aprile) l’artista senese Carlo Pizzichini presenta nello spazio espositivo SMS Messaggi d’Arte di Celle Ligure la mostra “Atlante: terre lontane, diario in terracotta”.

L’aver riproposto nel titolo la parola atlante sottolinea come Pizzichini intenda questo vasto mondo un luogo dove operare in letizia con la disciplina dell’arte, fino a tracciare, con i segni del proprio vivere, lasciati sul terreno come semi capaci di germogliare, una mappa immaginaria, un itinerario di pittura (titolo della mostra al Parlamento Europeo di Strasburgo 1993), una rotta destinata a far conoscere a chi ne incrocerà gli intenti, il fine buono dell’arte.

Era il settembre 2015 quando, con una mostra di Carlo Pizzichini, si inaugurava lo spazio espositivo SMS Messaggi d’Arte, che oggi ripropone, proprio come proseguimento del viaggio pittorico e artistico presente al Priamar, una serie di pagine in terracotta ingobbiata composte da scritture, segni e interventi di terre diverse e disposte come un diario di bordo di un naufrago che rema solitario nel mare tempestoso dell’arte e che oggi sbarca sulla spiaggia di Celle Ligure.