“Ataviche paure”: Franco Siccardi spiega l’importanza della Protezione Civile nelle catastrofi

Venerdì 15 gennaio alle ore 11 al Campus Universitario di Savona il professor Franco Siccardi presenterà online il libro “Ataviche paure” sul ruolo della Protezione Civile nella gestione sociale della paura per le catastrofi naturali. Il volume racconta per la prima volta dall’interno il processo che solo recentemente ha portato alcuni Paesi mediterranei, segnatamente l’Italia, ad istituzionalizzare la struttura. Siccardi ha fondato e diretto la Fondazione CIMA, di cui è oggi presidente emerito, ed è stato responsabile scientifico della ricerca per le strategie di mitigazione dei rischi naturali.

“Ho contribuito per più di venti anni alla creazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile italiano e ne ho scritto la storia affinché i giovani che vi lavorano nelle Regioni, al Dipartimento a Roma o nelle strutture scientifiche di servizio sappiano da quale tradizione vengono – spiega Siccardi – Come affrontare e gestire la paura collettiva di fronte a catastrofi naturali o pandemie come quella che stiamo vivendo? In questo difficile compito sta il valore e la funzione sociale della Protezione Civile”.

“Con emozione e un pizzico di orgoglio posso dire che questo libro racconta anche un parte della mia vita, perché ripercorre fin dalla nascita, nel 2007, la storia della nostra fondazione – sottolinea il presidente Luca Ferraris – L’attività di ricerca e sviluppo tecnologico è da sempre la nostra primaria missione e, in quanto partner scientifico della Protezione Civile italiana ed europea, oggi più che mai il nostro ruolo è esportare nel mondo conoscenze, esperienze e modelli di previsione e prevenzione dei rischi naturali che possano contribuire a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni”.

Interveranno il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, il capo della Polizia Franco Gabrielli, il rettore dell’Università degli Studi di Genova Federico Delfino, il coordinatore nazionale della Copernicus Academy Bernardo De Bernardinis e l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone. Parteciperanno con video, immagini e testimonianze l’attrice, regista e autrice teatrale Annapaola Bardeloni, il presidente della Fondazione Acrotec Cosimo Versace e la curatrice dell’immagine del libro Monica Brondi.