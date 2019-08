Asta benefica “Charity for Fun” a Loano

Ad agosto l’associazione benefica “Mai più solo”, che tutela attraverso percorsi di formazione e linee guida indicate gli utenti degli strumenti tecnologici affinché si faccia un uso consapevole e una corretta esposizione dei propri dati sensibili, lancia l’iniziativa “Charity for Fun”. I giovani fan incontreranno personaggi famosi della musica, del cinema o della televisione ma anche del food e dello sport. Il divertimento abbraccia il mondo della donazione attraverso aste online sul sito web www.maipiusolo.com.

Le prime tre aste online sono dedicate a tre dei più noti dj italiani che i vincitori potranno incontrare in tre dei locali estivi di riferimento. Tra i protagonisti c’è dj Matrix, che incontrerà i vincitori il 15 agosto al Beefly di Loano, in un party organizzato in collaborazione con Golden Group. E ci sono pure Samuele Sartini, che sarà il 17 agosto al Pineta di Milano Marittima (RA), e Cristian Marchi, che sarà in console il 16 agosto al Lido di Bellagio (CO).

Il Beefly di Loano è senz’altro un punto di riferimento e lo stesso si può dire senz’altro di Golden Group, una delle realtà liguri (e non solo) più attive nel proporre sano divertimento per persone di età molto diverse (dai giovani ai quaranta – cinquantenni). Dj Matrix è uno dei dj più amati dai giovanissimi: ha più di 200 mila fan su Facebook, collabora con lo “Zoo di 105” e i suoi brani su YouTube contano oltre 50 milioni di visualizzazioni.

I vincitori delle tre aste online hanno diritto all’ingresso omaggio per due persone nel locale con consumazione, potranno conoscere il dj della serata e farsi qualche selfie con loro prima dell’esibizione in console e intrattenersi alla console. Nel dettaglio per partecipare all’asta online si scrive prima di tutto su Whatsapp al numero 3393433962 indicando quale evento si vuole partecipare e la cifra che si intende donare (donazione minima 50 €).

L’asta online inizia lunedì 5 agosto e si conclude alle 18 del 12 agosto. I vincitori rispettivamente dei tre eventi verranno contattati nelle ore successive alla chiusura delle aste e dovranno effettuare la donazione indicata entro la giornata del 13 agosto sul sito web indicando nella causale la frase “Asta OnLine + nome del dj” (ovvero dj Matrix, Cristian Marchi o Samuele Sartini).

“Mai Più Solo”, in occasione, ringrazia gli artisti e i club coinvolti e soprattutto chi deciderà di regalarsi una serata speciale facendo del bene.