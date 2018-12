“Aspettando Natale” a Quiliano

Sabato 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle 17.00, il Comitato del Borgo di Quiliano organizza “Aspettando Natale” una giornata natalizia per grandi e piccini, con la premiazione dei Vigili del Fuoco Savonesi che hanno contribuito all’Operazione al Ponte Morandi.

Ecco il programma:

– dalle 10.00 alle 17:

Bancarelle dell’artigianato e gastronomia

Esposizione di artisti locali

Microcirco con giostra d’epoca, bolle giganti, cavallini a pedali, tiro ai barattoli

Trucca bimbi

Pesca nel pozzo

Interazione e percorso per bambini in compagnia dei cavalli (a cura di Aequilian asd) / incontro con babbo natale (a cura di foto ILLA)

– ore 12.00: apertura ristorazione nei vari esercizi

– ore 13.00:

Apertura visite al Planetario (prenotazione in loco)

Esposizione Modellini Spaziali (Astrofili Savonesi) presso l’oratorio della Chiesa di San Lorenzo

– ore 15.00:

Premiazione dei Vigili del Fuoco Savonesi ed Esposizione Fotografica per l’operazione Ponte Morandi a cura del Comitato del Borgo in collaborazione con il centro documentazione e video del Comando VVF di Savona, presso la SMS Fratellanza Quilianese e rinfresco

– ore 16:30:

Passaggio di Babbo Natale a cavallo con distribuzione omaggi ai bimbi

Punti Ristoro:

– Sms Fratellanza Quilianese: polenta con funghi, salsiccia, porri e gorgonzola, salsiccia alla piastra, patate al forno con rosmarino, frittelle con o senza mele, cioccolata calda, caldarroste

– La Faraccia: Menu alla carta

– Nuovo Bar Del Centro: Crepes dolci e salate, Vin Brulé con DJ Roberto

– Latteria Du Burgu: Punch, Torte, Cioccolata calda bianca e nera

– Panetteria Genta: Panettoni e biscotti

– Società Kattolica: Focaccette dalle ore 14.00

– Protezione Civile: Cioccolata calda