“Aspettando ‘Mare in Mostra’”: racconti di avvistamenti dalle orche ai delfini

Finale Ligure. Sabato 19 settembre alle ore 18 al porto di Capo San Donato si terrà la conferenza “Aspettando ‘Mare in Mostra’ – Racconti di avvistamenti nel Mar Ligure: dalle orche ai delfini”, organizzata dal Comune e realizzata dall’associazione Menkab Il Respiro del Mare.

Un appuntamento dedicato ai cetacei del Santuario Pelagos con proiezione di immagini e video e la partecipazione dei ricercatori dell’associazione, delle realtà nautiche e di Finale Ambiente.

Lo scopo è coinvolgere il maggior numero di appassionati del mare con interventi in grado di spiegare in modo semplice il modo più corretto per essere fruitori dell’ambiente marino. Da diverso tempo il Comune sostiene gli obiettivi portati avanti dai ricercatori di Menkab, in particolare mostre e conferenze che intendono trasmettere una cultura del mare ai cittadini e nelle scuole locali.

All’iniziativa parteciperà la Lega Navale Italiana, che vanta diversi appassionati e ormai conoscitori dei cetacei del Santuario, valido appoggio per le segnalazioni in mare.