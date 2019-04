Sabato 27 aprile, dalle ore 19, in attesa della spettacolare 2° prova del Campionato Regionale Ligure di Enduro di domenica 28 aprile, appuntamento con l’apericena a cura dei commercianti di Via Gramsci e Piazza Cavour e i Texas Jokers in concerto in un mix travolgente di musica western, rock e blues.

In Piazza Cavour sarà inoltre possibile ammirare le moto da Enduro che l’indomani parteciperanno alla tappa vadese del Campionato organizzata da ASD Motoclub Segno.