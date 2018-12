“Aspettando il Natale… a Leca” – Quarta edizione

Tutto pronto per la quarta edizione di “Aspettando il Natale… a Leca”, manifestazione in programma domenica 9 dicembre. L’evento più atteso dell’anno, organizzato con la fattiva collaborazione tra la Parrocchia Nostra Signora Assunta e i commercianti della frazione, sarà un occasione di svago e divertimento completamente gratuita ma anche un momento di pura solidarietà.

Come di consueto la festa si svolgerà in via al Piemonte nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via all’Argine, che sarà resa pedonale. Ogni negozio aderente all’iniziativa si trasformerà in un punto merenda (quasi cena!), le due piazze e il parco in fattoria e luna park. Questo si è potuto realizzare anche grazie alla generosità di numerose aziende e privati cittadini che hanno contributo economicamente alla riuscita della manifestazione.

“Siamo pronti a ripetere l’esperimento con il nostro ambizioso obbiettivo: il recupero del parco giochi della frazione, unico punto verde di incontro”, spiegano gli organizzatori. Il Progetto Leuca 2020 rappresenta un percorso di recupero funzionale dalle ricadute sociali dell’area di proprietà della parrocchia. In particolare l’installazione di aree giochi inclusive, palestre all’aperto e la trasformazione del vecchio campo da tennis in una superficie multifunzionale. Per fare tutto ciò occorrono impegno e sopratutto risorse, che stiamo cercando da chiunque creda e voglia sostenere una tale iniziativa.

Nel frattempo tutto è pronto per domenica 9 dicembre: giochi della tradizione, circo, gonfiabili, trampolieri, truccabimbi, animali della fattoria, musica e magici spettacoli vi aspettano per le vie del paese. “Noi ci crediamo davvero ma abbiamo bisogno di tutti voi per raggiungere il nostro obiettivo: un parco giochi inclusivo, adatto a tutti, uno spazio dove giocare, conoscersi, divertirsi o leggere un bel libro all’ombra di una splendida pineta”, concludono gli organizzatori.