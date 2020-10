“AsinOllaWeen”: un fine settimana da brividi al parco natura di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il Parco Natura AsinOlla ha in serbo un fine settimana da brividi! Questo sarà “AsinOllaWeen”, un evento all’insegna di un menù a tema e delle attività previste nella struttura.

Per pranzo tris di antipasto “spaventoso”, tagliatelle “mostruose” con speck, zucca e radicchio “dolcetto o scherzetto” (al pomodoro) e per finire la crostata “fantasmino”.

Non mancherà il tradizionale slow trekking. Le camminate con gli asini si terranno il 31 ottobre dalle ore 10:30. Dopo il trekking il rientro è previsto giusto in tempo per il pranzo di Halloween!

La prenotazione è obbligatoria. Saranno adottate tutte le disposizioni antiCovid-19.