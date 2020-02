Asinolla al Carnevale dei Bambini con giochi, animazione e pasta party

Anche il Parco Natura Asinolla sarà grande protagonista del Carnevale dei Bambini di Pietra Ligure, patrocinato dal Comune.

Sabato 22 febbraio dalle 10 alle 14 lo staff dell’associazione nella struttura di Pian dell’Olio organizza infatti divertentissimi giochi e attività di animazione. Dunque una giornata tutta da vivere per celebrare il Carnevale all’insegna del divertimento per grandi e bambini. Inoltre Asinolla prevede un evento nell’evento: un pranzo con pasta party e bibita (al costo di soli 5 €). Gli ospiti potranno usufruire dei servizi del parco.

Dalle ore 14:30 è in programma la speciale sfilata che dalla collina pietrese porterà fino alla centrale piazza san Nicolò (i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori), dove proseguirà la festa in maschera, oltre all’originale corteo delle mascherine. Non mancheranno costumi di ogni tipo, coriandoli e stelle filanti.

In piazza il pomeriggio in maschera sarà animato dalla baby dance e dalla caccia alla caramelle con la tradizionale Pentolaccia. Durante la manifestazione si terrà anche una raccolta fondi a favore dell’Istituito Comprensivo di Pietra Ligure.

Informazioni: 3391771999 / 3337329813 / 3475672522