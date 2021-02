“Asin Oll you need is love”: uno speciale San Valentino al parco natura di Pietra Ligure

Pietra Ligure. “Asin Oll you need is love”: un gioco di parole dalla famosa canzone dei Beatles per presentare le iniziative per San Valentino al Parco Natura AsinOlla! Si parte già al mattino: dalle ore 10:30 slow trekking a coppie (massimo 12 persone) con gli amici asinelli della durata di due ore, escursioni e gite nei sentieri dell’entroterra con l’assistenza e il supporto dello staff.

A pranzo esclusivo “Picnic degli Innamorati” nelle aree attrezzate dell’oliveto: cesto assortito a base di finger food con dolce e bollicine. Nel pomeriggio dalle 14 passeggiata a cavallo a coppie con istruttore e della durata di 30 minuti fino alle 16:30. A seguire un brindisi al tramonto con aperitivo fino alle 18.

“In questo momento ancora difficile abbiamo voluto organizzare un programma davvero speciale per le coppie e tutti gli innamorati, con lo scopo di regalare un San Valentino da ricordare e che resti nel cuore dei partecipanti, all’insegna dell’amore e in un’atmosfera unica tra animali, natura e gastronomia”, afferma la presidente Maria Teresa Bergamaschi.

Per ragioni organizzative è necessario prenotare entro il 10 febbraio ai numeri di telefono 3494120923 – 3391771999 – 3475672522.