“Arte Sacra Contemporanea”: le opere di Tempio Industriale in mostra ad Albenga

Albenga. Nella storica sede dell’UCAI Unione Cattolica Artisti Italiani, in piazza Leoni 1, proseguono le mostre dei soci. Dall’1 al 4 ottobre è la volta di Tempio Industriale (nome d’arte di Valerio Perino), che con la sua esposizione “Arte Sacra Contemporanea” cerca di riscoprire l’identità religiosa dell’uomo contemporaneo attraverso le sue forme più autentiche e sincere: disegni basici, altari umili, icone arrugginite, semplici ex voto.

Secondo la descrizione dell’artista le opere sono realizzate con i rifiuti della società contemporanea: rottami metallici trovati per strada, detriti dimenticati in fabbriche abbandonate, decorazioni religiose impolverate in vendita nei mercatini delle pulci.

Lo scarso valore del materiale usato rappresenta la vacuità dei prodotti della nostra società, che in breve trasforma tutto in immondizia, poiché un nuovo prodotto deve essere venduto. Tuttavia il vero valore non è misurato dal denaro e questi oggetti vogliono essere simboli della fede che ancora resiste nella società materialista.

Valerio Perino nasce nel 1982 a Torino, la città della FIAT e quindi la città industriale per antonomasia. Laureato con una tesi in Sociologia della Religione, grazie al suo lavoro ha la possibilità di viaggiare molto e trarre ispirazione dalle realtà di paesi lontani in cui la religione è ancora uno dei pilastri della società. Tempio Industriale e le sue opere sono il modo da lui ha trovato per esprimere la sua devozione verso l’incognito e il suo senso del sacro.

Sarà possibile visitare la mostra con il seguente orario: giovedì 14:30 – 19:30, venerdì e sabato 17:30 – 21:30, domenica 10:30 – 12:30 e 15:30 – 19:30.