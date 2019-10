“Arte per Tutti” – Asta delle opere di Anaïs Tiozzo

Sabato 26 ottobre dalle ore 17 presso Terra Creativa, in via Gian Maria Oddo 20, ad Albenga avrà luogo una vera e propria asta delle opere d’arte dell’eclettica scultrice e pittrice Anaïs Tiozzo. L’asta denominata “Arte per Tutti” si tiene in occasione della chiusura della sede dell’associazione, prevista per la fine di ottobre, che porterà l’artista nata a Barcellona a proseguire il suo percorso artistico nelle scuole e nelle gallerie d’arte, dopo sei anni di presenza nel centro storico ingauno.

Sarà la volta anche per salutare i tanti allievi che nel corso degli anni hanno partecipato ai corsi di scultura, pittura e tornio: nel corso degli anni l’associazione è divenuta infatti un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della scultura. Saranno battute opere quali sculture, quadri, piatti decorati.

Nel sentire di Anaïs Tiozzo la scultura prevale e la materia che predilige è l argilla, Terra, Madre Terra, materia da cui ha origine la vita e che trasformata attraverso le sue sensibili mani diviene opera vibrante e trasmette emozioni, energia, vita. Anaïs si dedica a tutto questo ormai da vent’anni, trasmettendo le sue conoscenze agli allievi che la seguono con passione nella terra che lei predilige, la Liguria. Anaïs è un’artista indipendente e collabora con numerose gallerie d’arte.