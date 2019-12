Arte, libri e laboratori creativi: il Natale arriva a Casa Jorn!

Anche Casa Museo Jorn si prepara alle festività natalizie: sabato 21 e domenica 22 dicembre il museo aprirà le sue porte ai visitatori per due giornate di appuntamenti e orari prolungati. La rassegna “Natale a Casa Jorn” sarà inaugurata sabato 21 dicembre alle ore 17 da “COSMART”, esperienza multidisciplinare curata da Pistacchio Imago Lab e Paula Christine Cancemi con la collaborazione di Sacano’s Bag, che permetterà di immergersi negli ambienti della casa di Jorn attraverso un viaggio tra arti pittoriche, cosmesi, make up, moda e fotografia.

Seguirà alle 19 la presentazione del libro “Il nostro presepe. Macachi e dintorni” a cura di Nanni Basso dell’associazione Macachi Lab, in collaborazione con l’associazione culturale La Fornace. Contemporaneamente si potrà assistere alla creazione delle tradizionali statuine da parte di Simonetta Mozzone.

La domenica si aprirà alle ore 14:30 con il laboratorio creativo a tema per bambini dai 5 ai 9 anni “L’albero di Natale di Jorn” (su prenotazione via e-mail). Alle 16:30 ci sarà la presentazione del video “Raccontare Casa Jorn” Jorn realizzato dagli studenti di W Savona in Arte (Liceo Chiabrera Martini), coordinati dal professor Santino Nastasi.

Alle 17 avrà luogo un’azione di lettura corale simultanea a cura di The Sound Strip Poem, che si completerà con l’esposizione di lavori di poesia visiva di Alberto Balzano, Francesco Correggia, Cristina Ruffoni e della poetessa tedesca Antje Stehn, in mostra fino a domenica 29 dicembre. Le letture rimandano ad una partitura musicale in cui la voce diventa suono e al contempo silenzio, un atto che restituisce il carattere dicente della parola scritta.

La rassegna a cura dell’Associazione Amici di Casa Jorn con il patrocinio del Comune di Albissola Marina si svolge all’interno della seconda edizione del progetto nazionale AiCC “Buon Natale Ceramica” e di “Buongiorno Ceramica”.