“Arte in Galleria” – 11esima edizione

Da sabato 22 a sabato 29 giugno la galleria del centro commerciale Corte di Mare, in via Montegrappa 42, a Varazze ospita l’undicesima edizione di “Arte in Galleria”, la mostra organizzata dall’Associazione Culturale Varaggio Art con la partecipazione di numerosi artisti locali, nazionali e internazionali.

Gli artisti partecipanti sono Carlo Ambrogio Crespi, Cinzia Viola, Franca Sacchi, Graziella Boffini, Mariagrazia Butti (MI); Marco Graffione, Milena De Martino, Paolo Pellegrino (GE); Massimo Bo, Serena Pescarmone (AT), Mauro Pompilio, Rita Vitaloni (SV); Antonella Ciceri (LC), Gianluca Vivacqua (CZ), Viovio Strimbeanu (BO), Claudio Briano (IM), Clara Golinelli (MO), Jessica Reinl (Germania).

Nel corso dell’inaugurazione Luigi Cerruti, presidente dell’associazione culturale, ha presentato le opere e consegnato il premio Arte Genova 2019 a Massimo Bo e Galleria Corte di Mare a Graziella Boffini.