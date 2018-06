Arte e cibo con la mostra “Moby Dick”

Dopo la performance di denuncia contro la plastica che uccide i mari e le sue creature, nella giornata mondiale ONU in difesa dell’ambiente, Alessandra Carloni torna ad Alassio per inaugurare la sua mostra personale dal titolo “Moby Dick”, a cura della critica d’arte Francesca Bogliolo, alla Galleria Artender del geologo Alessandro Scarpati, nella splendida passeggiata Cadorna 53, venerdì 15 giugno alle ore 18:30, in collaborazione con il Centro Studi dell’Alberghiero di Alassio e le aziende di Confagricoltura Liguria.

Le opere dell’artista abbinate agli ortaggi, alle aromatiche, al pane di Gavenola e al Vermentino della Cantina Spagnoli Andrea in versione Art Tender rimarranno in mostra con apertura dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 20 mentre venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 22.

Al taglio del nastro seguirà la presentazione del video della performance itinerante che l’artista ha dedicato alla causa del World Environment Day del filmmaker alassino Willie Boehmer e lo slideshow della giovane fotografa Francesca Li Causi. Per il vernissage d’apertura Andrea Ghigliazza e Giorgio Schivo, accompagnati dal violino di Cristina Silvestro, leggeranno brani tratti dal romanzo di Herman Melville.

In tema di suggestioni già il titolo svela l’impronta utopistica del lavoro artistico di Carloni, laddove il pennello traccia i confini di un racconto che altrimenti assumerebbe l’indefinibilità della società postmoderna e dove l’aspetto liquido viene avviluppato e racchiuso dall’artista nel perimetro dei suoi quadri. La personale dell’artista romana è l’occasione per riaffermare l’impegno di Confagricoltura Liguria e del Centro Studi dell’Alberghiero di Alassio per la promozione del connubio cibo – arte nell’anno che i ministeri dei Beni Culturali e dell’Agricoltura hanno voluto celebrare come #annodelciboitalianonelmondo.

Grazie alla collaborazione con Confagricoltura Savona, Panificio Caccio di Gavenola (IM), Azienda Agricola Campore Plants di Fazio Lucio di Albenga, Azienda Sommariva di Albenga, Cantina Spagnoli Andrea di Arcola(SP), VELIER S.P.A. Genova, Azienda Fever –Tree e le aziende agricole Parodi e Pamparino “Sensu” di Finale Ligure i giovani talenti del “Progetto Eccellenze” presenteranno il pestato ai profumi di Liguria e il Vermentino Art Tender abbinati agli ortaggi in cundigiun sul pane di Gavenola e l’Olio EVO di Sommariva.

Il progetto di Art & Food è coordinato dal geologo Alessandro Scarpati, dal direttore di Confagricoltura Savona Michele Introna, dai docenti Giovanni Marello, Stefania Violino, Monica Barbera e Franco Laureri e promosso dal Centro Studi sul Turismo “F. M. Giancardi”, in conformità al piano di miglioramento e al progetto “Io sono un Brand”.