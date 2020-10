Arrancadana Vertical Race Pizzo Ceresa: corsa in montagna tra panorami mozzafiato

Cisano sul Neva. Dopo un anno di assenza domenica 11 ottobre torna l’Arrancadana Vertical Race Pizzo Ceresa, evento podistico non competitivo molto amato dagli specialisti della corsa in montagna ma anche da chi vorrà trascorrere una rilassante giornata di sport, a cura di Albenga Runners con il patrocinio del Comune.

Il percorso misura 3.3 km con un dislivello positivo di 600 metri: un tracciato impegnativo che metterà a dura prova tutti i partecipanti. La sfida si concluderà con l’arrivo in vetta sul Pizzo Ceresa a 714 metri di altitudine in un panorama mozzafiato, una splendida vista sulla costa, sulla piana e le valli di Albenga.

Il ritrovo è fissato per le ore 8 in piazza Giovanni Gollo: il primo concorrente prenderà il via alle 9:30 e a seguire ogni 15 secondi con partenza singola in base al numero di pettorale. Le iscrizioni si possono effettuare presso la Caffetteria A Cadana oppure via e-mail.