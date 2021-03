Arrampicata a Finale Ligure e Toirano: un fine settimana tra le falesie più belle d’Italia

Sabato 6 e domenica 7 marzo le Guide Alpine White & Blue organizzano un fine settimana di arrampicata a Finale Ligure e Toirano, tra le migliori mete italiane della disciplina sportiva e su alcune delle falesie più belle d’Italia, dove gli arrampicatori amano “svernare”.

Nel Finalese è nata più di quarant’anni fa e attualmente sono presenti più di 2800 itinerari. Tutti gli arrampicatori più bravi sono passati da qui almeno una volta nella vita per confrontarsi con vie storiche e di riferimento assoluto.

L’area di Toirano è stata valorizzata molti anni dopo rispetto a Finale Ligure e ad oggi conta circa 500 itinerari attrezzati. La Val Varatella presenta un calcare classico a gocce e concrezioni in cui una buona tecnica di progressione aiuta non poco nell’arrampicata. Di recente sono state chiodate nuove falesie e potremo anche andare alla scoperta di una nuova perla.

I mesi invernali e le mezze stagioni sono i più adatti per frequentare questi posti per i principianti che vogliono scoprire questo mondo, per chi ha già esperienza di arrampicata e vuole migliorare la propria tecnica, per chi vuole fare un “ripasso”, per scoprire un posto nuovo e conoscere un’alternativa alle solite mete. Avremo così la possibilità di arrampicare da primi di cordata oppure provare difficoltà più alte con la corda dall’alto e misurarci su due tipologie di roccia differenti e testare in questo modo la nostra adattabilità.

Difficoltà: medio – bassa. Costo: 140 € a persona. La quota comprende l’insegnamento e l’accompagnamento da parte della guida alpina e il noleggio di eventuale materiale mancante. La quota non comprende spese di viaggio (da effettuarsi con mezzi propri), vitto e alloggio personale e della guida (da dividere tra i partecipanti). Minimo partecipanti: 4. Materiale necessario: casco, imbrago, scarpette da arrampicata.