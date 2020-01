“Armonia di Note” – Le musiche da film a teatro con l’Orchestra “Principato di Seborga”

Pur spostandolo di una settimana dalla tradizionale data anche quest’anno l’Associazione “Vecchia Albenga” proporrà il consueto concerto d’inizio anno: sabato 11 gennaio alle ore 21 al Teatro Ambra l’Orchestra da Camera “Principato di Seborga” si esibirà infatti nelle musiche da film, un omaggio al regista e sceneggiatore Federico Fellini nel centenario dalla nascita.

La formazione strumentistica eseguirà le immortali colonne sonore composte da Rota, Morricone, Piovani, Cipriani, Williams, Gershwin, Joplin, Bakalov, Sakamoto, Kander e Piazzolla. Gli elementi sul palco saranno sette: pianoforte, clarinetto, fagotto alternato a chitarra, batteria, contrabbasso, marimba, arpa. L’orchestra sarà diretta da Vitaliano Gallo.

“Principato di Seborga” opera in sinergia con la Filarmonica di Sanremo e collabora con artisti di fama internazionale e organizzazioni non governative, come l’Unicef, per eventi benefici. Inoltre si è esibita diverse volte in Italia e all’estero, ad esempio in Francia, Giappone e negli Stati Uniti, in particolare alle Nazioni Unite.

“I presupposti per una piacevole serata ci sono tutti, per cui vi aspettiamo numerosi ad assistere”, è l’invito di Luigi Scola di “Vecchia Albenga”.